Après un passage à l'université libre de Bruxellles dans le monde de la recherche, le politologue belge d'origine camerounaise le docteur André Marie Yinda s'était reconverti en affaires dans le chef-lieu d'arrondissement Charleroi ville francophone de Belgique, située en région wallonne, province de Hainaut , sur la Sambre.

Son succès dans la libre entreprise lui vaudra des ennuis d'une perversité inimaginable orchestrés par la concurrence avec la complicité de la politique. Ceux qui connaissent son histoire savent que le politologue et entrepreneur belge d'origine camerounais se plaint depuis plus de 2 ans d'être l'objet d'un épouvantable harcèlement qui mobilise tous les appareils de l'Etat du fisc à la justice en passant par la police et des officines qui relèvent carrément du renseignement.

Après avoir discuté avec femme et enfants le Docteur André Marie Yinda a décidé de mettre les pieds dans l'univers non moins violent de la politique où se trouvent déjà tapis une partie de ses ennemis visibles et invisibles. Il conduira à cet effet dans la ville de Charleroi une liste citoyenne aux prochaines élections communales qui auront lieu en Octobre de l'année prochaine. Le politologue et homme d'affaires portera une ambition simple : Prendre les clés de la ville à la réputation sulfureuse et les remettre au peuple.

IL est conscient du fait que son combat ne sera pas simple pour des raisons évidentes : Il est à Charleroi l'enfant mal aimé du sérail ; Il n'a pas comme on dit couramment la bonne peau ; Ses ancêtres ne reposent pas comme ceux de Magnette dans un cimetière du pays.

On peut néanmoins s'interroger sur la manière dont le politologue va se positionner par rapport à sa propre communauté. Existe-il à Charleroi un vote noir sur lequel il pourra s'appuyer ? Comment se positionnera t-il par rapport aux problèmes qui touchent ses frères de race : La régularisation des sans-papiers, la lutte contre les discriminations à l'embauche , au logement et aux loisirs ? La banalisation de la parole raciste même en public..

Ou alors va-t-il privilégier une approche moins communautaire en se focalisant sur des préoccupations transversales adressées à l'ensemble de la collectivité ?