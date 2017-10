Sénégal: Transport aérien - Emirates et Flydubai se donnent la main

Emirates et flydubai ont annoncé hier les premières destinations concernées par leur partage de codes. Emirates ajoute à son réseau 29 destinations flydubai sur trois continents.

Selon un communiqué, ce partage de codes permet d'offrir plus d'options de vols et de faciliter l'accès à un plus vaste réseau de destinations, avec notamment l'avantage d'un suivi des bagages jusqu'à la destination finale. Les passagers peuvent réserver leurs vols sur emirates.com, dans les boutiques Emirates ou auprès de leur agence de voyage à partir du 3 octobre, pour des départs à partir du 29 octobre.

«C'est une première étape très importante car elle concrétise le partenariat pour les passagers. Ceux-ci pourront désormais profiter des avantages de chacune des deux compagnies avec un plus grand choix de destinations et plus de flexibilité dans les connexions à Dubai», a déclaré HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président du Groupe Emirates et Président de flydubai.

Emirates et flydubai proposeront tout au long du parcours client une expérience en adéquation avec leurs caractéristiques commerciales respectives. Ainsi, lorsque les passagers d'Emirates réserveront un vol incluant un segment opéré par flydubai, ils pourront bénéficier de la même franchise bagages Emirates et de repas inclus aussi bien en Classe Économique qu'en Classe Affaires.