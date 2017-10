Mali/Cote d'Ivoire: Eliminatoires Mondial 2018 / Mali VS Côte d'ivoire - Une cascade d'absences chez les eléphants

« Je tiens compte de tous les aspects. L'état du terrain, l'agressivité ou l'hostilité que nous pourrions avoir. J'ai tenu compte de ça. Ce qui me parait logique. Ce sont des paramètres pris en compte. J'ai pour cela des joueurs qui connaissent tous ces aspects. En plus ils ont de l'expérience. J'ai deux ou trois stratégies pour gagner. Nous ferons tout pour nous qualifier », a lancé Marc Wilmots.

Pour Marc Wilmots, la qualification pour le mondial 2018 n'est point compromise. « La qualification de la Côte d'Ivoire n'est pas compromise en dépit de l'absence des cadors. J'avance et je vais travailler avec les "garçons" qui sont là. Il y a de la qualité pour faire un résultat. Nous sommes tous dans le même objectif ; participer à la Coupe du monde. Nous avons deux matchs pour aller au bout du rêve. Après ces deux matchs, on fera le bilan », a indiqué Marc Wilmots.

« On fera avec. On ira au Mali avec une équipe solide. Nous allons recomposer l'équipe. J'ai sous la main des éléments qui peuvent pallier ces absences. Nous allons préparer au mieux le déplacement au Mali, où je m'attends à un environnement hostile. On aura des joueurs motivés pour faire un résultat», a tenté de rassurer le technicien Belge.

Adama Traoré a eu une lésion musculaire. Il sera au repos pour dix jours. Jean-Michaël Seri s'est refait mal à la cuisse. Il est out pour dix jours », a annoncé Marc Wilmots, le lundi 2 octobre 2017 au cours d'une conférence de presse au Golf Hôtel. Malgré ces défections, Marc Wilmots est heureux de retrouver Jonathan Kodjia et Gbamin Jean-Philippe dans son effectif.

« Il y a une liste de blessés que je vais vous donner. Wilfried Zaha, blessure au genou. Il est incertain face au Maroc. Seydou Doumbia a une déchirure. Avec un minimum de deux mois sans football. Max Gradel s'est refait mal. Sa reprise est indéterminée. Gervinho est out. Il ne sera pas présent face au Mali. Wilfried Bony a fait une IRM. Il est normalement out. Mais, nous allons le garder pour espérer que le staff médical réalise un miracle.

