Cameroun: Douala - Le Mincom promeut le vivre ensemble

Le ministre de la Communication a demandé samedi aux journalistes de lutter contre la stigmatisation et de prôner le vivre ensemble

Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication, était à Douala samedi dernier pour échanger avec les journalistes des médias audiovisuels en cette période où notre pays traverse un moment particulier de son existence. Dans les différentes chaînes de télévision et de radio où le Mincom est passé, il a fait la promotion du vivre ensemble des Camerounais. Ce qui devra être le leitmotiv de toute action de communication. « La parole qui construit est la même qui détruit. Douala a ceci de particulier qu'elle est le creuset des cultures, des civilisations, des religions et aussi celui de la politique », insiste Issa Tchiroma. Il poursuit : « Celui qui prend la parole en cette période de tension et de manipulation doit mettre en avant le fait que nous sommes une nation très grande, très belle que nous devons tous protéger et promouvoir sans distinction aucune ».

Premier arrêt, « la mère des radios», le complexe Crtv (Cameroon Radio and Télévision) du Littoral. Le Mincom a rappelé aux journalistes leurs responsabilités et les missions de leur média qui a vocation à être le porte-parole du gouvernement. Il est donc primordial d'amplifier et de magnifier tout ce que le gouvernement mène comme action pour gérer la situation qui prévaut. « Mettez en avant notre union sacrée », a indiqué le ministre de la Communication. La visite d'Issa Tchiroma Bakary s'est poursuivie dans d'autres medias, privés cette fois : Sweet Fm, Canal 2 International, Stv, LTM, Radio Balafon, Equinoxe et Dbs où il a tenu le même discours, celui du vivre ensemble.

Les programmes habituels de ces chaînes ont d'ailleurs été réaménagés pour passer le message du porte-parole du gouvernement face aux ennemis de la paix et de la prospérité. Aux hommes de médias, le Mincom a demandé d'être les messagers d'une nation menacée dans son intégrité. Le ministre a rappelé que les premières victimes de cette situation regrettable sont les populations anglophones, un peu comme le sont nos compatriotes de la partie septentrionale dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Pour terminer, le ministre a rassuré que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour faire régner la paix au Cameroun.