Cameroun: Lutte contre la rage - Le Minepia vise l'éradication

La célébration jeudi dernier de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie a donné l'occasion de sensibiliser sur ce fléau au Cameroun.

La rage est-elle un fléau au Cameroun ? La question mérite d'être posée car au plan mondial 70 000 personnes en meurent chaque année. Réponse du Dr Marcel Ndougo Kounou, directeur des services vétérinaires au ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales (Minepia). « La situation est préoccupante. Le Cameroun a une incidence assez élevée et la rage est une maladie presque toujours mortelle ». Le Dr Ngougo Koumou signale que dans la seule clinique vétérinaire de la délégation régionale du Mfoundi, 44 chiens ont été mis en observation depuis le début de l'année. Avant la fin de l'année, plus de 3/4 de cas endémiques étaient détectés avec deux cas confirmés.

Cette semaine dans une ville du septentrion, un chien enragé a mordu successivement 13 personnes. C'est tout dire ! A l'occasion de la célébration de la présente édition, le Minepia a misé sur la sensibilisation des enfants scolarisés. Ceci non seulement parce qu'ils constituent la cible la plus exposée, car ils jouent avec les chiens et les chats mais aussi parce qu'ils peuvent rappeler à leurs parents d'amener les animaux à la visite de routine chez le vétérinaire. Les propriétaires d'animaux sont venus nombreux à la campagne de vaccination gratuite. « Jeudi dernier, en moins de deux heures, on a enregistré plus de 600 chiens vaccinés au Parc de Mvog-Betsi », témoigne le directeur des services vétérinaires.

45 000 doses de vaccins ont été mises à disposition pour couvrir l'ensemble du pays à travers les services déconcentrés du Minepia. Cette campagne est financée, a-t-on appris, par le budget d'investissement de ce département ministériel avec l'appui des partenaires internationaux. Au-delà de cet événement ponctuel, le Minepia précise qu'un plan national de lutte contre la rage a été élaboré et intègre quatre piliers : la sensibilisation, le contrôle des mouvements des animaux, la mobilisation de masse et la communication sur les dangers de la rage. Avec cette stratégie, le Cameroun battra sa cadence pour atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé animale : « La rage : zéro cas d'ici 2030 ».