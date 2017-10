Cameroun: Le Sud rejette la violence

Un méga-meeting contre les appels à la division du Cameroun et une grande marche de soutien au président Paul Biya ont eu lieu samedi dernier à Ebolowa.

Le Pr. Jacques Fame Ndongo, membre du Bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) et chef de la délégation permanente régionale du Comité central du Rdpc pour le Sud, avait à cœur de faire une grande démonstration politique. Et au vu de la grande mobilisation militante, observée samedi dernier dans les artères de la ville d'Ebolowa, l'on s'accorde à dire que le pari a été tenu et réussi. Trois illustrations : d'abord, la forme du meeting tenu en plein air ; ensuite, la force d'un discours qui a consisté à dire non à la violence et à la sécession ; et, enfin, l'adhésion populaire avec certainement des milliers de militants du Rdpc venus des quatre départements de la région, joints par des Camerounais de tous bords, épris de paix et désirant vivre dans un pays fort, résolument tourné vers son émergence.

Comme annoncé, c'est à 10h30 que le Pr. Jacques Fame Ndongo arrive au carrefour Mekalat, entrée Nord de la cité capitale régionale du Sud. Une place noire de monde qui, au premier regard, reflétait déjà la diversité sociologique, linguistique et culturelle du Cameroun, avec comme seul dénominateur commun la ferme volonté de vivre en paix et le rejet de toute velléité de sécession du Cameroun. Les messages contenus sur les nombreuses pancartes et l'arbre de paix brandi l'ont illustré à suffisance. « Voici le Cameroun, riche de sa diversité plurielle et uni dans la paix », introduit Jacques Fame Ndongo, du haut de la tribune dressée en cette circonstance. Entouré des ministres Louis-Paul Motaze et Edgard Alain Mebe Ngo'o, ainsi que du recteur Adolphe Minkoa She de l'université de Yaoundé II-Soa, et d'Emmanuel Mve, membre de la délégation permanente régionale du Rdpc pour le Sud, le ministre Fame Ndongo va déclarer que « le Cameroun sera toujours un et indivisible ». Il ajoute : « Ceux qui veulent l'ingouvernabilité du Cameroun et sa division vont aller se faire voir ailleurs».