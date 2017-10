Cameroun: L'unité par-dessus tout

Le dimanche « de tous les dangers » que certains avaient cru prédire n'a pas donné lieu ce 1er octobre au Cameroun à la fameuse proclamation d'indépendance « d'un Etat », annoncée par les sécessionnistes.

En lieu et place, et malgré quelques incidents isolés, les Camerounais ont offert à la face du monde qui scrutait le pays ce dimanche, une démonstration de leur lucidité et de leur bon sens, pour finalement faire triompher leur unité dans l'épreuve qu'ils vivent depuis quelque temps déjà. Ceux des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont fait montre d'une maturité exemplaire, en observant les prescriptions des autorités administratives. Ils sont simplement allés au culte, à l'église. Ou sont carrément restés chez eux, tel que l'avaient recommandé les deux gouverneurs.

Ils ont ainsi enlevé aux fauteurs de trouble, un élément-clé de leur agenda millimétré : l'effet de foule. Car il est clair que des rues bondées auraient sans doute favorisé l'amalgame et facilité les actions de lâcheté comme celles du week-end précédent. Par ce choix, guidé moins par la peur que par la raison, les compatriotes des régions anglophones ont donné un signal fort à tous ces esprits mal intentionnés qui disent parler en leur nom et qui, depuis plusieurs semaines, tentent, par la violence et l'intimidation, de faire passer le message de la partition du Cameroun.

Les Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont voulu simplement dire qu'ils ne demandaient pas autre chose que de vivre leur vie tranquille. Aller à l'église, au marché, à l'école, au travail. Bref, chercher chacun son gagne-pain en espérant de l'Etat, une amélioration continue de leurs conditions de vie. Ce qui implique évidemment, un climat de paix et de sérénité.

Dans les autres régions, où les mêmes restrictions de mouvements n'étaient pas en vigueur, les Camerounais ont plutôt bien saisi l'occasion de ce 1er octobre 2017 pour crier haut et fort, leur joie de vivre ensemble dans une République une et indivisible ; plurielle et riche. Une Nation jalouse de sa liberté, comme le martèle si bien l'entame de l'hymne national ; une nation fière de sa diversité et de son unité. Toutes choses que lui envient bien d'autres pays du continent africain et même de la planète.

Ces qualités qui visiblement dérangent. Indépendamment des chapelles politiques, religieuses, ou ethniques, ils se sont exprimés à travers des messages et des déclarations, ou sont sortis en masse à Yaoundé, Douala, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Bafoussam, Ebolowa, Bertoua... pour redire à qui veut les entendre, que la sécession ne passera pas au Cameroun. Encore moins la déstabilisation du pays, que certains souhaitent, tapis dans l'ombre. Il se peut que le fameux projet de sécession ne soit pas vraiment au cœur de l'agenda ; qu'il ne soit que la partie visible d'un programme plus vaste. Mais dans tous les cas, le peuple camerounais a démontré hier qu'il est tout sauf dupe.

Qu'il mesure bien les risques encourus sur le chemin de la division. Et surtout, qu'il ne s'y aventurera pas aussi facilement, sachant que les sirènes de la partition chantent souvent de loin, très loin même des réalités quotidiennes d'un pays debout, résilient face aux soubresauts que lui impose parfois la conjoncture, et bien décidé à poursuivre sa marche vers un avenir prospère.

Bien sûr, comme dans tout parcours humain, les difficultés et les écueils ne manquent jamais. Mais le charme de la vie est justement là. L'essentiel étant de garder la foi et continuer à se battre, apprendre des moments difficiles pour faire durer les jours de joie. Tout cela est encore plus exaltant quand on le fait dans le cadre d'une famille, avec l'assurance d'avoir toujours à disposition, un apport enrichissant, un coup de main salvateur. Et en bons Africains, nous savons qu'une grande famille, à l'instar de ce Cameroun, berceau de nos ancêtres, est forcément une grande richesse.

Mieux, une source intarissable d'épanouissement et un rempart imprenable, tant que règnent l'unité et la solidarité. Dans leur grande majorité, les Camerounais savent qu'ils n'ont aucun intérêt à se diviser. Il ne leur échappe nullement que, plus ils seront unis, plus ils seront maîtres de leur destin commun. C'est ce qu'ils ont montré hier. Avec intelligence et sagesse. Cela n'étonnera que ceux qui connaissent mal les fils et filles de ce pays.