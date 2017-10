Cameroun: Droit de timbre automobile - Après la sensibilisation, le contrôle

Il coûte 25.000 F pour les véhicules de 8 à 13 chevaux, 15.000 F, pour ceux de 2 à 7 chevaux. Les propriétaires de motos ou engins à deux roues quant à eux déboursent la somme de 2000 F pour s'acquitter de ce droit. La réforme du mode de paiement du DTA avait pour objectif de « simplifier la procédure de collecte de ces timbres et la calquer sur le modèle de la réforme des droits de timbre d'aéroport». Bien coordonnée, cette nouvelle façon de collecter cet impôt va assurément rapporter plus de fonds à l'Etat.

« Quand vous allez prendre votre assurance, on vous exige de payer la vignette au même moment sinon on ne vous donne pas votre assurance ; ce n'est pas toujours évident d'avoir de l'argent pour faire les deux. Donc, en attendant, nous trouvons des astuces pour échapper aux contrôles, surtout qu'on connait déjà où il est plus probable de retrouver un barrage de police », confie Paul Elemva, autre conducteur de taxi. Cette nouvelle campagne, qui intervient après celle de juin 2017 (première campagne) s'étendra jusqu'au 31 octobre prochain. Les contrevenants se verront infliger des sanctions prévues par la réglementation en vigueur notamment « une pénalité fiscale de 100%, une amende pénale et la mise en fourrière de leur véhicule ». Le timbre automobile est un impôt annuel sur les véhicules en circulation.

C'est en fait ce document qui depuis la réforme introduite dans la loi de finances 2016 fait foi du paiement du droit de timbre automobile (vignette). Alamine Ousmane Mey dans le cadre de cette nouvelle campagne « invite par conséquent les automobilistes et motocyclistes qui ne sont pas en règle au regard de leur assurance-responsabilité civile et par voie de conséquence défaillants au titre du paiement du droit de timbre automobile pour le compte de l'exercice 2017, à se rapprocher sans délai de leurs compagnies d'assurance pour régulariser leur situation », peut-on lire dans le communiqué du Minfi. Alassa Fouapon comme plusieurs autres automobilistes défaillants rencontrés dans les rues de Yaoundé promettent de se conformer dans les prochains jours.

