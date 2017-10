Cameroun/Algérie: Choupo et Toko Ekambi absents

Le sélectionneur national a présenté hier les 23 joueurs retenus pour le match de samedi prochain.

23 noms. Un petit nouveau, Petrus Boumal, un retour (Clinton Njie) et des absences (Eric Maxim Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi). Le premier aurait fait valoir son indisponibilité pour cause de blessure alors que le second aurait tout simplement, selon Hugo Broos, décliné sa convocation chez les Lions. Ce que le concerné dément chez un confrère.

De quoi donner du grain à moudre à une presse plutôt dubitative au sortir de la conférence du sélectionneur national des Lions indomptables hier au stade Omnisports de Yaoundé. L'objectif était de publier la liste des joueurs retenus pour le match Cameroun-Algérie du 7 octobre prochain, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018.

Si certains pensaient que le Belge profiterait de cette rencontre sans enjeu pour tester quelques petits nouveaux et même des joueurs locaux, ils ont été déçus. Hugo Broos a préféré rester en terrain connu, dans la logique du groupe convoqué pour la double confrontation face au Nigeria en début septembre dernier. Ainsi, le seul nouveau dans le groupe est le milieu de terrain Petrus Boumal, 24 ans, évoluant à Oural en Russie. Clinton Njie retrouve également la tanière après quelques semaines d'indisponibilité.

Déjà convoqué en renfort le mois passé, Frantz Pangop est le seul joueur local de l'équipe. Le Cameroun n'a plus rien à gagner dans ces éliminatoires mais a tout à perdre, selon Hugo Broos. « Il est important qu'on gagne nos deux derniers matchs (Algérie et Zambie, NDLR).

Je vais tirer des leçons pour voir ce qui me suivent ou pas pour préparer la CAN 2019. Il y a aussi le ranking mondial qui compte. Et il faut jouer pour l'honneur », explique le technicien.

Pour lui, il faudra donc se méfier de cette équipe d'Algérie en pleine reconstruction après une mauvaise CAN et une dernière place dans le groupe des éliminatoires du Mondial. Hugo Broos a avoué que l'ambiance n'est plus si sereine au sein de la tanière. On le croit volontiers, même si tout le monde en appelle à ce fameux sursaut d'orgueil pour la fin des éliminatoires. En attendant, Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers entrent en stage ce mardi avec des séances d'entraînement au stade militaire de Yaoundé. L'Algérie, également en stage, est attendue au Cameroun jeudi prochain.