Congo-Brazzaville: Grand prix littéraire Henri Djombo - La 1re édition se tiendra dans la ville océane et à Brazzaville

Pour Barthel Massamba, l'initiateur du projet, c'est une reconnaissance à ce grand écrivain dont il sollicite aussi le parrainage de l'évènement. Henri Djombo fut un des amis de son défunt père Fulgence Massamba, homme de culture, ancien surveillant général du lycée technique 1er Mai et Savorgnan-de-Brazza. Ancien journaliste sportif et dirigeant sportif, Fulgence Massamba a été aussi président de la Fédération congolaise de cyclisme.

Le prix est ouvert à tous les lycéens de la série littéraire de Brazzaville et Pointe-Noire. Lors des journées portes ouvertes qui seront organisées dans les deux villes sur les œuvres de l'écrivain Henri Djombo, chaque candidat pourra se procurer un des ouvrages de l'auteur et venir exposer sur l'œuvre devant un public. Le meilleur exposé sera ainsi primé. Ce prix littéraire est organisé pour faire connaître les œuvres congolaises en général et celles d'Henri Djombo en particulier aux élèves.

