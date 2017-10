Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Une reprise timide dans plusieurs établissements de la capitale

La rentrée scolaire 2017-2018 du 2 octobre a été timide du côté des apprenants dans plusieurs établissements de Brazzaville en dépit de la présence massive du personnel enseignant

Pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a supervisé la rentrée scolaire dans quelques établissements de la ville capitale. Lors de sa ronde, il a assisté à la cérémonie de levée de couleurs au CEG Commune de Bacongo dans le 2e arrondissement avant de se rendre au complexe scolaire Evangélique de Makélékélé. Il a également visité les élèves et enseignants du CEG et lycée Nganga Edouard à Poto-Poto ; du complexe scolaire Camara Laye à Moungali et du CEG de la Liberté à Talangaï. En effet, la réalité sur le terrain varie d'un établissement à un autre en ce qui concerne la présence des élèves.

Mais du côté du gouvernement l'on se dit satisfait au regard de la mobilisation du premier jour. « Nous pouvons être confiants et rassurés de constater que la rentrée des classes a été effective dans l'ensemble des établissements scolaires de la ville de Brazzaville, heureux surtout de constater la présence effective des enseignants. Le niveau de participation des élèves, nous l'avons évalué ensemble, il va de 42 à 65%. Nous sommes donc au-dessus de la moyenne », s'est réjoui Anatole Collinet Makosso.

Selon lui, cette visite d'inspection visait à s'assurer que les équipes de maîtrise ont correctement fait leur travail et que les emplois du temps élaborés sont respectés. Au terme de sa ronde, il a indiqué que la reprise des cours a été effective sur les plans pédagogique et administratif. « C'est le premier jour, ce travail va être affiné, amélioré au fur et à mesure parce que nous avons toujours des enfants ou des parents qui sont hésitants pour des raisons diverses, mais nous sommes sûrs que dans les jours qui vont suivre, ceux qui ont hésité de venir aujourd'hui seront là et avant la fin de la semaine on pourra se réjouir de ce que tous les élèves ont repris correctement leurs cours », a poursuivi le ministre en charge de l'enseignement de base.

Interpellé sur la reprise des cours dans le département du Pool, Anatole Collinet Makosso a indiqué que la rentrée a été supervisée par le préfet et le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation à Kinkala. « A Kinkala nous avons aussi noté une participation effective des enseignants mais une reprise timide des élèves, qui a été évaluée autour de 30 à 50% », a-t-il conclu.