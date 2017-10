Cameroun: Les Tops - Un champion inattendu

Les nouveaux promus ont eu une prestation plus qu'honorable.Eding Fc Au début de la saison sportive qui s'achève, très peu, sinon personne ne voyait Eding Fc terminer en tête du championnat de Mtn Elite One.

La surprise du chef, en somme ! Et pourtant ! L'équipe de la Lékié a damné le pion à Ums de Loum, Coton Sport ou encore Union de Douala. Et c'est tant mieux pour les amoureux du foot, surtout quand un club déjoue tous les pronostics. Comme les poulains du coach Anicet Mbarga Foe ont surpris en championnat, ils espèrent avoir une prestation tout aussi surprenante en Ligue des champions de la CAF.

Les promus Du côté des «bleus», on constate qu'ils n'ont pas joué les seconds rôles. Au contraire, ils ont mis en difficulté les «barons» du championnat et leur position au classement final en dit d'ailleurs long. C'est ainsi que Feutcheu Fc termine à la quatrième place avec 51 points. Il est immédiatement suivi de Stade Renard de Melong (50 points). Alors que Colombe du Dja et Lobo pointe à la 11ème position (43 points). Le trio a réussi à se maintenir en division d'élite.

Certainement qu'au cours de la prochaine saison, il y a de fortes chances que l'un des trois décroche une qualification pour les compétitions continentales. Retour des spectateurs Des résultats obtenus dans des infrastructures réhabilitées, à l'instar du stade annexe N°1 ou du stade militaire de Yaoundé. A la faveur de la récente Can féminine que le Cameroun a accueilli en novembre dernier. Ce qui a d'ailleurs eu un impact sur la qualité du spectacle. Grâce à ce dernier, on a noté le retour du public dans les stades. Les derbys (Union ≠ New Star), les classicos (Canon ≠ Union) et les tops matches ont souvent été très courus.

La médiatisation du championnat y aura certainement concouru. Car, à Canal 2 international, s'est ajoutée la Crtv, qui a retransmis en direct les rencontres de la capitale camerounaise. Par ailleurs, au cours de la saison qui s'achève, il y a le retour de l'entreprise de téléphonie mobile Mtn comme sponsor du championnat national, après quatre ans d'éclipse. Un coup de pouce salutaire pour le bon déroulement du championnat.