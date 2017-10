Congo-Brazzaville: Département du Pool - Un don de vivres au profit des déplacés du district de Mbandza-Ndounga

Crise économique et pénurie de carburant : la rentrée des classes a été un peu… Plus »

Rappelons que la crise du Pool a occasionné plus de 138 000 déplacés dans les départements de la Bouenza et de Brazzaville. « Le problème du Pool, il faut que nous soyons tous sérieux parce que ce sont nos parents qui meurent. Il nous faut faire des efforts pour que ceux qui sont en forêt, notamment le pasteur Ntumi et ses hommes puissent sortir », a invité Rodrigue Malanda Samba qui est également originaire de ce département.

Composé du poisson salé, des cuisses de poulets, bidons d'huile et sacs de riz, ce don destiné aux déplacés des 35 villages que compte le district de Mbandza-Ndounga a été réceptionné par le représentant du sous-préfet de cette contrée, Thomas Mbouabani. « Votre action d'assistance aux déplacés de Mbandza-Ndounga vient de se joindre à quelques unes menées par vos doyens d'âge, sensibles aux douleurs des déplacés de notre district. Nous vous sommes très reconnaissants et nous ne manquerons pas de graver votre action dans notre mémoire collective », a-t-il souligné.

