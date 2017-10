Congo-Kinshasa/Maroc: Coupe de la Confédération - Mazembe bat FUS de Rabat en demi-finale aller

Les deux entraîneurs de Mazembe et de FUS de Rabat se sont exprimés après la victoire étriquée des Corbeaux en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération 2017.

Les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi ont remporté le premier acte de la demi-finale de la 15e édition de la Coupe de la Confédération. Ils se sont imposés, le 1er octobre, dans leur antre de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, par un but à zéro, face aux Marocains de Fath Union Sport (FUS) de Rabat. L'unique but de la partie a été inscrit à la 14e minute par Ben Malango qui a profité d'une monumentale erreur de la défense du club marocain pour tromper l'excellent gardien de but Majidn élu du reste homme du match. Il a été le dernier rempart de FUS, avec des parades et autres envolés, détournant des balles de but.

À la conférence d'après match, l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe de Mazembe s'est dit content de la victoire. « Je suis content de la victoire. Pourquoi être déçu ? Nous n'irons pas à Rabat pour nous faire marcher dessus, nous irons jouer à fond. FUS nous proposera un jeu ouvert où nous aurons plus d'espaces. En ce qui nous concerne, nous pousserons pour marquer des buts.Ce dimanche chez nous, nous avons affronté une très bonne équipe, habile tactiquement. Grâce à ses joueurs de grande taille, on a eu de gros soucis sur les balles aériennes.

Félicitations aux joueurs et à l'entraîneur de FUS pour ce qu'ils ont démontré », s'est-il rejoui. Mihayo pense que son équipe a manqué de chance dans la finition. « Nous ne sommes pas bien entrés dans le match malgré l'ouverture du score au bout du premier quart d'heure de jeu. En première période, notre milieu de terrain a eu du mal à s'imposer alors qu'en seconde période, nous nous sommes créé des occasions. Les ballons ont été cadrés mais dommage nous avons manqué de chance dans la finition. Bravo surtout au gardien marocain qui a réalisé un grand match. La victoire est vite à oublier, il y a un match retour où la qualification sera en jeu. À nous de nous remettre vite au travail en mettant un accent sur les exercices de finition », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le coach Walid Regragui de FUS reconnaît que son équipe n'a jamais été autant bousculée tout au long de cette saison. « On était venu pour gagner dans l'envie pendant que sur le terrain on s'est éloigné de cette réalité. La défaite est justifiée par le manque de fraîcheur physique, je ne sais pas dire si c'est le long voyage qui serait à la base de cela », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Le TPM a eu les occasions de mettre un deuxième voire un troisième but, ce n'est pas payé cher pour nous. On n'a jamais été bousculé autant dans un match cette saison, on a vraiment souffert. J'ai fait des remontrances à mes joueurs dans le vestiaire, je ne les ai pas reconnus surtout sur le plan de l'expérience. Il y a eu de fautes de concentration. Avec le 1-0, on est vivant parce que si c'était plus on aurait pu quitter égorgés à Lubumbashi... »

Conscient de la valeur de l'adversaire pour le match retour, Walid Regragui a indiqué : « Un à zéro n'est pas un bon score pour nous parce qu'on doit être très fort au match retour. On doit gagner 1-0 pour espérer la séance des tirs au but, ne pas encaisser et surtout marquer 2 buts pour nous qualifier. Il nous faudra un grand FUS pour créer l'exploit à Rabat devant une attaque congolaise de feu. Elle peut venir marquer chez nous. On doit se remettre en cause. Au match retour, il faut d'abord marquer un but chez nous, ensuite on verra si on est capable de marquer un deuxième.

Je salue la prestation de mon équipe, elle a été par intermittence bonne et s'est procuré des occasions. ». Notons que dans l'autre demi-finale de cette compétition africaine interclubs, Supersport UTD a été tenu en échec à domicile à Pretoria par Club Africain de Tunis par un but partout. Saber Khalifa a ouvert le score pour Club Africain sur penalty à la 21e minute et Mnyamane a égalisé à la 87e minute pour Supersport UTD, reprenant un ballon de penalty sorti par le gardien de but clubiste Atef Dekhili. Le va-tout se jouera donc au match retour pour les deux clubs.