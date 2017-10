Crise économique et pénurie de carburant : la rentrée des classes a été un peu… Plus »

Au cours de cette conférence de pressse, les nouveaux responsables de l'Ifc ont été presentés. Il s'agit de Michel Pré et Marie Audigier , respectivement directeur et directrice déléguée. Ils ont remplacé Richard Mouthuy et Elodie Chabert.

Le samedi 7 octobre à 10 heures, Master class avec Camille Bertault et Dan Tepfer. Le Master class est réservé à tout le monde. L'artiste musicienne Domneeq interviendra à 19 heures, alors que Camille Beartault et Dan Tepfer livreront un concert à 19 heures 45 qui clôturera cette édition.

A l'ouverture, Press Mayindou et d'autres artistes livreront un concert à 19 heures 30 à l'Ifc. Avant le concert, à 18 heures, il y aura le vernissage de l'exposition sur les 137 ans de Brazzaville et des performances du collectif Elili sur les photographies des lieux emblématiques de Brazzaville.

Pendant cinq jours, les artistes venus des Etats-Unis, de la RDC et du Congo Brazzaville, à savoir Sulaiman Hakim, Press Mayindou, Baurdier, DomNeeq, Camille Bertauld, Dan Tepfer, Luwawanu Brazza et les autres vont donner des concerts inédits, dénommés « M'boté ». Les gagnants de scène tremplin prendront également part à ce festival.

Prélude à cette troisième édition qui se tient du 3 au 7 octobre à l'Institut français du Congo (Ifc) en collaboration avec l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, les artistes et les différents partenaires ont animé une conférence de presse le 2 octobre au cours de laquelle ils ont dévoilé la programmation de l'événement et présenté la nouvelle équipe dirigeante de l'Ifc à Brazzaville.

