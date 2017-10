« Les clients et usagers se cachent derrière les téléphones pour tous les besoins de transactions, ce qui amoindrit la difficulté d'accès et les frais de gestion », ajoute-t-il. Cet opérateur proposera, à partir d'aujourd'hui, une application incluant un service mobile vers banque ou IMF. Microcred, pour sa part, propose des produits de retrait et de dépôt par empreinte digitale pour éviter le recours aux divers documents nécessaires pour pouvoir bénéficier de prêts. Les clients auront juste besoin d'une pièce d'identité et d'un téléphone. Un service de proximité par la disponibilité d'agence mobile pour les ouvertures de comptes est également perçu comme une approche de bancarisation pour tous.

