Swaziland: Le roi Mswati III prend une 14e épouse de 19 ans, après le festival Umhlanga

Les critiques estiment qu'il est extrêmement intolérant. Plus tôt cette année, des groupes de la société civile militant pour l'annulation d'un décret vieux de 44 ans et interdisant les partis politiques ont menacé de lancer une grève perlée aux points d'entrée du royaume.

À son accession à l'indépendance le 6 septembre 1968, le Swaziland a adopté une constitution semblable à celle du Westminster. Le 12 avril 1973, le roi Sobhuza II annule ladite constitution par décret et s'arroge tous les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs.

