Tunisie: Bientôt un accord de libre-échange

Le ministre s'exprimait à l'ouverture des travaux du « Forum démocratique -- Bali : l'expérience tunisienne » qui se tient du 1er au 03 octobre à Tunis. Une rencontre marquée aussi par la signature d'un accord de coopération portant sur l'échange des expertises et des expériences entre l'Institut tunisien des études stratégiques (Ites) et le ministère indonésien des Affaires étrangères.

Selon le président de l'institut, Neji Jalloul, l'accord concerne également la région du Maghreb. Le forum étant une organisation optant pour la promotion de la démocratie dans tous les pays de l'Afrique du Nord. A noter que l'Indonésie a choisi la Tunisie pour la tenue de son premier forum démocratique en dehors du pays depuis sa création en 2008.

Présent à l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères Khémaies Jhinaoui a indiqué que le gouvernement Chahed veille à instaurer les réformes nécessaires dans les secteurs administratif, douanier et bancaire, à développer la qualité des services des établissements publics et à promouvoir l'investissement et assure, parallèlement, le suivi des accords de projets signés lors de la Conférence internationale de l'investissement.

L'Islam est compatible avec la démocratie

Jhinaoui a tenu à souligner que la démocratie n'est pas contraire à la religion musulmane. « La réussite du processus démocratique et électoral de la Tunisie en est l'exemple».

De son côté, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno L.P Marsudi, a affirmé qu'il s'agit essentiellement d'un processus continu qui consiste à atteindre les valeurs d'une vie décente et prospère pour tous, soulignant que la religion de l'islam est parfaitement compatible avec les principes de la démocratie.

« Pour un pays dont 87% de la population sont musulmans, l'Indonésie a toujours été caractérisée par sa capacité de prospérer dans une atmosphère de coexistence où règnent les droits de l'Homme, de la femme, le pluralisme politique et la diversité religieuse», a-t-elle souligné.

Des relations diplomatiques qui datent de 57 ans

La ministre indonésienne a indiqué que durant 57 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Indonésie, la relation bilatérale entre les deux pays n'a pas cessé de se consolider.

« Aujourd'hui, la Tunisie et l'Indonésie ont établi, à travers la tenue du forum «Bali Démocratie Chapitre Tunisie», une nouvelle coopération pour la promotion de la démocratie», a-t-elle relevé, précisant que le forum de Bali s'est engagé, depuis sa création en 2008, à partager les meilleures pratiques de la démocratie sur la base de l'égalité et du respect mutuel.

« Discuter de la démocratie est plus bénéfique si chaque pays fait part de son expérience en toute transparence, ouverture et franchise pour que chaque pays apprenne de l'autre. C'est la formule la plus réussie pour l'établissement de la Démocratie», a-t-elle ajouté.

Selon Jhinaoui, les relations diplomatiques entre les deux pays se sont renforcées après la signature de la convention de soutien au peuple palestinien par les pays africains et asiatiques en 1955.

« C'est un pays ami avec qui on a des partenariats dans plusieurs domaines dont notamment le domaine commercial», a noté Jhinaoui, évoquant la possibilité de hausser les échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a invité les investisseurs indonésiens à profiter de la nouvelle loi de l'investissement et du nouveau climat d'investissement pouvant faire de la Tunisie un portail pour les marchés européen et de l'Afrique subsaharienne.

La coopération bilatérale tuniso-indonésienne concerne également les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'éducation religieuse et de la lutte contre le terrorisme.

« La tenue du forum de Bali pour la Démocratie n'est qu'une nouvelle occasion pour rapprocher les peuples des deux Etats qui ont choisi la démocratie comme méthode de gouvernance politique », a-t-il dit. La ministre indonésienne des Affaires étrangères effectue, les 2 et 3 octobre, une visite de travail en Tunisie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.