Tunisie: 17.431 coopérants et experts tunisiens à l'étranger

L'Arabie Saoudite occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 493 coopérants, soit 40% du total des recrutements réalisés, suivie du Qatar avec 265 recrutés. Ainsi, les pays arabes sont les premiers bénéficiaires des compétences tunisiennes avec 935 recrutés, soit 68%. Les pays européens sont également d'importants recruteurs avec 207 recrutés dont 142 pour la France.

Des commissions de recrutement

En effet, 46 commissions de recrutement se sont déplacées en Tunisie pour effectuer des entretiens avec les candidats tunisiens et prendre connaissance des ressources humaines disponibles, dont 17 commissions d'Arabie Saoudite, 8 du Qatar, 2 du Sultanat d'Oman et des Emirats Arabes Unis, 6 du Koweït, 6 du Canada, 1 du Bahreïn, 1 d'Italie et 1 d'Allemagne. En outre, l'Agence a reçu 176 offres d'emploi dans différentes spécialités.

Par ailleurs, et dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire, 39 experts tunisiens ont effectué une mission d'assistance technique, et ce, en collaboration avec les partenaires internationaux, tels que la GIZ, l'Onudi, la BID, la BAD, le FAO et l'Escwa, dans plusieurs domaines, comme le génie civil, la médecine, les télécommunications, les statistiques, l'ingénierie forestière. Il a été question aussi de l'accompagnement des entrepreneurs et de la promotion des investissements.

Par ailleurs, l'Agence a organisé des sessions de formation au profit de 100 cadres africains et arabes dans les domaines de la pêche et de la coopération technique et de la promotion des investissements.

Le nombre total des coopérants exerçant à l'étranger s'élève à 17.431 répartis entre coopérants et experts tunisiens au 31 août 2017. Cela prouve que les compétences tunisiennes sont très demandées par les grandes entreprises européennes et arabes qui leur font confiance et leur accordent plusieurs avantages. Ces experts sont en mesure de réaliser des prouesses quand ils disposent d'un environnement de travail stimulant et d'encouragements matériels conséquents.