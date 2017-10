Tunisie: A l'heure de la présidence participative

Trois jours durant, le débat sera, ainsi, focalisé sur comment faire des journalistes et des acteurs… Plus »

Il avait également évoqué «la question du rajeunissement du parti et de sa direction pour impulser un nouveau dynamisme et restructurer Ettakatol», affirmant que les jeunes représentaient 40% des membres du parti.

A l'issue des travaux du 3e congrès national de son parti, Khalil Zaouia avait déclaré que le règlement intérieur d'Ettakatol a été amendé et s'oriente désormais vers la présidence participative «pour instaurer une présidence mixte entre le président et le vice-président, tout en respectant le principe de parité».

Le Forum démocratique pour le travail et les libertés (Ettakatol) a tenu dimanche son premier conseil national à l'issue duquel Elyès Fakhfakh et Afef Daoued ont été élus à la présidence du conseil national, Kamel Gargouri et Arbia Kousri au secrétariat général.

