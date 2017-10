Tunisie: Réunion du conseil tuniso-français sur le dialogue politique

Dans un communiqué de presse publié par Matignon pendant le week-end, il est indiqué que le Premier ministre français se déplacera en Tunisie jeudi 5 octobre 2017 où il coprésidera avec son homologue, Youssef Chahed, le premier haut conseil de coopération tuniso-français et ouvrira l'étape tunisienne de la conférence économique «Rencontres Africa» où seront présentes plusieurs centaines d'entreprises tunisiennes, françaises et africaines.

Cette rencontre se tiendra parallèlement à la 2e édition des «Rencontres Africa 2017» qui se déroulera les 5 et 6 octobre et devra rassembler un millier de chefs d'entreprise africains et au moins 300 chefs d'entreprise français.

