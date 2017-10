Tunisie: Face aux coalitions politiques

Trois jours durant, le débat sera, ainsi, focalisé sur comment faire des journalistes et des acteurs… Plus »

Dans son chapitre VI, la Constitution prévoit la création de 5 instances constitutionelles indépendantes; l'instance des élections, l'Instance de la communication audiovisuelle, l'Instance des droits de l'Homme, l'Instance du développement durable et des droits des générations futures, l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l'Etat doivent faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

Les groupes parlementaires du Front, d'Afek Tounes, d'Al Horra-Machrou Tounes et d'Al Watania ainsi que le groupe démocratique s'étaient retirés de la plénière consacrée à l'élection de nouveaux membres de l'IVD. Ils ont dénoncé l'intention des deux partis majoritaires (Nidaa Tounes et Ennahdha) d'imposer leurs propres candidats sans concertation.

Pour rappel, l'Isie a commencé à vaciller depuis le démarrage de la discussion de la loi organique relative aux élections et référendums. Une période marquée par la démission du président de l'instance et de deux de ses membres.

Selon plusieurs acteurs politiques, l'indépendance des instances constitutionnelles se trouve confrontée aux exigences des coalitions politiques et aux attentes et objectifs des partis majoritaires qui œuvrent à imposer leurs règles du jeu.

