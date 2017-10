Tunisie: L'échange d'informations pour prévenir les risques

Organisées une fois par an depuis 2006, les conférences de recherche de l'OMD ont toujours un impact positif sur le travail de la douane dans la mesure où elles offrent une plateforme pour des échanges éclairés entre les administrations des douanes, les universités et les instituts de recherche sur des thèmes pertinents pour la douane et le commerce international.

L'édition 2017 de la Conférence Picard, qui s'est tenue en Tunisie à l'invitation de la Direction générale des douanes tunisiennes, a constitué un événement de grande envergure.

La conférence a été rehaussée par la présence du ministre des Finances tunisien, Ridha Chalghoum, ainsi que du secrétaire général de l'OMD, M. Kunio Mikuriya, et du représentant du Service de la douane coréenne, M. Chang-Ryung Han, directeur de l'analyse de l'information.

Des défis à relever par la douane

La conférence a comporté une quarantaine de présentations sélectionnées parmi plus de 80 soumissions et a accueilli plus de 200 participants de quelque 65 pays, représentant les douanes, le monde universitaire et de la recherche, les organisations internationales et régionales ainsi que le secteur privé.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a souligné que «cette conférence était importante pour le gouvernement et les douanes de Tunisie, compte tenu des nouvelles idées qui viendront nourrir l'approche et la vision douanières traditionnelles et soutenir la douane dans ses efforts pour relever de manière adéquate les principaux défis qui se posent actuellement aux frontières, à savoir le terrorisme, la contrebande, le crime organisé et la corruption».

De son côté, M. Mikuriya a remercié le directeur général des douanes tunisien, M. Adel Ben Hassen, et son équipe pour avoir accueilli la conférence Picard avant de souhaiter la bienvenue aux participants. Il a également profité de l'occasion pour remercier le Service de la douane coréenne sans l'appui duquel certains des orateurs n'auraient pu prendre part à l'événement.

Cette année, la Conférence a été axée sur l'analyse des données, la facilitation des échanges, la sécurité et la coopération douane-administrations fiscales. M. Mikuriya a remarqué que «les activités de recherche et les discussions sur des domaines innovants tels que les données géospatiales, la biométrie ou autres aident grandement la communauté douanière et ses parties prenantes dans leur travail quotidien et dans leur processus décisionnel».

De plus, a ajouté le secrétaire général de l'OMD, «la démarche interdisciplinaire en matière de recherche et d'analyse des politiques relatives aux questions douanières, de commerce international et de gestion des frontières est devenue le fil conducteur de cet événement annuel de l'OMD, enrichissant tant les discussions que la perspective des participants».

Des jeunes intéressés par la douane

L'allocution principale a concerné un projet de recherche sur le thème des «frontières dans la mondialisation», prononcée par M. Emmanuel Brunet-Jailly, professeur à l'Université de Victoria (Canada) et éditeur en chef du Journal of Borderlands Studies, qui a expliqué le concept d'échange d'informations de confiance aux frontières comme un moyen de réduire les risques, un sujet qui a trouvé un bon écho auprès des participants.

La conférence s'est terminée par un Forum Jeunesse, qui a permis à une dizaine d'étudiants de Biélorussie, de Russie, des Philippines et de Tunisie, entre autres, de débattre de questions intrinsèques à la douane ainsi que des possibilités futures de carrière dans la douane et sur la scène commerciale internationale. Lors de la clôture de la conférence, les participants se sont joints aux représentants de l'OMD afin d'exprimer leur gratitude à l'administration douanière tunisienne pour son hospitalité exceptionnelle et ses efforts visant à faire de la 12e Conférence Picard un franc succès.

Les participants ont également exprimé leur satisfaction quant aux résultats de la conférence qui leur a permis d'enrichir leurs réflexions et de développer de nouvelles opportunités de réseautage.

Dans le cadre de ses efforts visant à combler le fossé exisant entre les milieux universitaires et les douanes, l'OMD a diffusé plusieurs sessions en direct via son compte YouTube. Les présentations diffusées sont désormais disponibles au public, en général, et aux 182 membres de l'organisation, en particulier.