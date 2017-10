Mauritanie: Ouverture de la Première session parlementaire ordinaire pour l'année 2017-2018

J'avais épargné à l'Etat et Parents d'Eléves la facture de l'enseignement secondaire de… Plus »

L es textes découlant de la révision constitutionnelle constitueront en plus de la loi des finances et du contrôle de l'action du gouvernement un cadre propice pour éprouver notre détermination à relever les défis.

Si le régime parlementaire monocaméral prévu à l'article 46(Nouveau) permet effectivement d'accélérer la procédure législative, il n'en demeure pas moins qu'il nous incite à un examen plus attentif et plus élaboré des textes qui nous sont soumis surtout que nous disposons désormais du temps nécessaire, les sessions parlementaires étant maintenant de quatre (4) mois chacune.

Nous procédons aujourd'hui à l'ouverture de la présente session parlementaire dans une conjoncture qui intervient suite au referendum constitutionnel convoqué par son excellence le président de la république Mohamed Ould Abdel Aziz et au cours duquel le peuple souverain s'est prononcé, exerçant son rôle traditionnel de source unique du pouvoir, en tant qu'arbitre auquel revient le dernier mot pour départager les acteurs politiques lorsqu'ils ne parviennent pas à s'entendre sur des questions fondamentales. Il s'agit là d'un comportement civilisé et d'une mesure efficace à laquelle il convient de recourir chaque fois que de besoin.

