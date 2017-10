Mauritanie: Education - Quand est ce que l'Etat et le cadres... vont-ils comprendre ?

J'avais épargné à l'Etat et Parents d'Eléves la facture de l'enseignement secondaire de plusieurs centaine de jeunes durant 14 ans (1994 -2008), par la conception et l'application du système éducatif Oughoul El Ouahatt (Cerveaux des Oasis) intensif et gratuit, réducteur du cursus secondaire à 3 ans en moyenne au lieu de 7 ans.

Je récidive depuis le 14 juillet 2017 par l'ouverture du Collége intensif et gratuit au profit de 15 éléves âgés de 12ans admis au concours de la session de juin 2017.

Ces éléves qui ont terminé avant l'ouverture de l'année scolaire les modules du premier cycle des principales matières de Maths, Physiques chimie , français... réussiront sans faute au Brevet dans la session de juin 2018 pour assurer de nouveau l'épargne à l'Etat et aux parents d'élèves les frais d'enseignement des 4 années du collége.

Ma question est de savoir, quand est ce que l'Etat, les parents d'élèves, et les dizaines d'ingénieurs, médecins, docteurs (dont un brillant Ministre de la jeunesse) vont-t-ils me rendre la monnaie en me consentant le respect ou le soutien de cette action philanthropique que je reprends en cette année scolaire avec des moyens nettement réduits par l'âge et la pérenne contrainte cardiovasculaire?

Cheikhany Ould Sidina

cheikhany_ouldsidina@yahoo.fr

Maire de Maaden El ervan

Directeur fondateur du systéme Oughoul El Ouahatt.