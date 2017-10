Cap-Vert: Elim Mondial 2018 - Le Cap-Vert croit à l'exploit

Photo: google.com

Equipe de football du Cap-Vert

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 touchent à leur fin. Ce week-end, c'est la 5ème journée dans la zone Afrique.

Le groupe D de la zone Afrique pourrait réserver une surprise pour ce Mondial 2018. A deux matches de la fin des éliminatoires, le Burkina Faso et le Cap Vert se partagent la tête. Pour réussir l'exploit de rejoindre la Russie en 2018, le Cap-Vert devra confirmer ses succès de septembre contre l'Afrique du Sud face au Sénégal et au Burkina Faso.

Et le billet historique pourrait bien se disputer lors de la dernière journée, où les partenaires de Bertrand Traoré accueilleront la bande à Ryan Mendes à Ouagadougou. Mais attention au Sénégal, qui reste en embuscade dans cette poule relevée.

Nuno Rocha, le milieu de terrain des Requins Bleus, y croit. « Il y a toujours une possibilité. Le Sénégal est une équipe solide, mais on est extrêmement motivés et on croit en nous après les deux victoires contre l'Afrique du Sud. Ensuite, il y aura le match le plus important au Burkina Faso en novembre. Il va falloir bien se préparer pour ça et montrer de quoi on est capables », a déclaré à FIFA.com le milieu de terrain de Tosno (L1 russe), auteur de deux buts le mois dernier face aux Bafana Bafana.

Les Requins Bleus ont démarré ce lundi leur stage de préparation pour ce match comptant pour la 5-ème journée des éliminatoires du Mondial 2018. Contrairement au Burkina Faso (6 points +2) et le Cap Vert (6 points -2) à qui, il ne reste que deux matchs, le Sénégal (5 points +2) et l'Afrique du Sud (1 point) auront trois matchs à jouer dans ce groupe D.

La Fifa a décidé de reprogrammer le match Afrique du Sud-Sénégal après avoir constaté que le résultat de cette rencontre, qui comptait pour la 2ème journée des éliminatoires, avait été "manipulé" par l'arbitre.