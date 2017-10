Cameroun/Algérie: Elim Mondial 2018 - Algérie, Brahimi et Ghoulam aussi forfaits face au Cameroun

Lions et Fennecs étant déjà éliminés de la course au Mondial 2018 en Russie, la rencontre de Yaoundé n'aura que peu d'intérêt sportif. Mi-septembre, la Fédération algérienne de football avait annoncé que plusieurs cadres seraient mis au repos pour préparer l'avenir mais surtout adresser un message aux joueurs, accusés de manquer d'implication.

Malade, Faouzi Ghoulam ne sera non plus du voyage au Cameroun. Selon nos confrères du Buteur, le latéral gauche des Verts d'Algérie est affaibli par une forte fièvre. Il passera ce mardi des examens médicaux approfondis pour confirmer le bilan effectué hier. Le joueur de Naples souffre d'une infection.

La liste des Fennecs forfait pour la rencontre contre le Cameroun pour la 5ème journée des éliminatoires du Mondial 2018 se prolonge. Apres Riyad Mahrez, Islam Slimani, Nabil Bentaleb ou Adlène Guedioura, c'est au tour de Yacine Brahimi et Faouzi Ghoulam d'être out pour le déplacement à Yaoundé samedi prochain.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.