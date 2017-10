Sierra Leone: Le pays se positionne sur la scène touristique internationale

Présente au Salon du tourisme IFTM Top Resa, la Sierra Leone s'est positionnée au rendez-vous des professionnels du tourisme qui s'est tenu du 25 au 29 septembre 2017 à la Porte de Versailles à Paris.

D'après Nzoumba-lissa Bamfoumou, journaliste indépendante, une des animatrices du stand B001, « un bon vent souffle sur la Sierra Leone. Après 15 ans de pacification, ce grand pays anglophone de l'Afrique de l'ouest, situé entre la Guinée (Conakry) et le Libéria, veut réenchanter le marché du tourisme ».

Pour preuve, une forte délégation composée du ministre de la Culture et du tourisme, Sidie Yahya Tunis, du directeur du « national tourism Board », Yassin Kargbo, et de la présidente de la commission des antiquités, Isatu Smith. L'objectif affiché par cette délégation était très clair : « promouvoir et se positionner sur la scène touristique internationale », explique la journaliste congolaise.

A cette occasion et avec succès, une dégustation de produits locaux a été offerte aux visiteurs de son stand à la grande surprise de ceux des Caraïbes qui ont découvert une ressemblance de saveurs avec les leurs.

La Sierra Leone, dans les années 80-91, était une destination très prisée. Elle est redevenue, au fil du temps, une valeur sûre, en termes de sécurité d'une part, et la palette de ses offres de sites exceptionnels avec les plus belles plages de toute l'Afrique de l'Ouest, sans oublier la richesse de sa nature, de sa culture d'une beauté rare.

Le pays mise sur un tourisme durable et de qualité, moteur de croissance économique. Selon les responsables, l'enjeu est de taille : valoriser son histoire, son potentiel touristique, ses plages de sable blanc bordées de forêts luxuriantes, et d'ilots quasi-déserts et sauvages.

A l'issue de ce salon, les visiteurs et les promoteurs ont été unanimes : la Sierra Leone a tout pour attirer à nouveau les touristes.