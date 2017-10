Congo-Brazzaville: Allemagne - Klaus Peter Schick juge satisfaisante la coopération entre les deux pays

A l'occasion de la célébration, le 2 octobre à Brazzaville, du 27e anniversaire de la réunification de la République fédérale d'Allemagne, le diplomate allemand en poste au Congo, Klaus Peter Schick, a souligné les bonnes relations qu'entretiennent son pays et le Congo.

Dans son discours, l'ambassadeur de l'Allemagne au Congo a tout d'abord apprécié le climat de paix qui règne au Congo, en soulignant l'attitude de Berlin qui, d'après lui, « observe avec attention ce qui se passe au Congo », et a « constaté avec satisfaction » le bon déroulement des dernières élections législatives, locales et sénatoriales.

Reconnaissant la grave crise économique que le Congo traverse actuellement, les changements introduits par la nouvelle Constitution, notamment la mise en place de nouvelles institutions, la marche vers des réformes, la rupture avec certaines pratiques du passé, la rigueur et la diversification de l'économie, tous ces éléments vont faciliter, a-t-il assuré, le retour à « une croissance économique » et à « un avenir prometteur pour le peuple congolais ».

L'ambassadeur d'Allemagne a, en outre, apprécié l'implication du Congo dans la résolution des différentes crises qui secouent le continent africain (Libye, RD Congo, Centrafrique, Burundi, Soudan du Sud... ).

« Nous avons un grand respect pour ces efforts de médiation et nous les saluons, parce que c'est d'abord aux Africains de résoudre les problèmes africains. Nous soutenons de tels efforts déployés par le Congo et espérons qu'ils vont aboutir à ramener la paix dans les pays concernés », a indiqué le diplomate allemand.

Aussi a-t- il souligné l'apport du Congo sur le changement climatique et annoncé, dans la foulée, la conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra en novembre prochain à Bonn, en Allemagne, et à laquelle le Congo prendra activement part.

L'Allemagne salue également tous les efforts récents des différents acteurs de l'Etat et de la société civile pour arriver à résoudre la crise dans le département du Pool. En ce qui concerne la coopération dans le domaine économique, Klaus Peter Schick se dit ravi d'avoir assisté, la semaine passée à Pointe-Noire, en compagnie du préfet et autres autorités de la ville océane à l'ouverture de la première succursale permanente d'une entreprise allemande. « C'est un très bon début du retour des Allemands et un signal encourageant ».

La subvention, au courant de l'année, de petits projets au profit des agriculteurs congolais et la récente visite à Brazzaville d'un représentant de l'organisation allemande pour le commerce extérieur et les investissements allemands à l'étranger constituent, a-t-il ajouté, un signal fort des relations germano-congolaises.

La réunification de l'Allemagne, après 50 ans de partition

Le 3 octobre 1990, c'était le jour de la réunification de l'Allemagne, après 50 ans de partition entre l'est, la RDA (DDR) et l'ouest, la RFA (BRD). Mais cette date n'est autre que l'aboutissement, l'officialisation d'un long processus.

Après avoir rappelé l'importance de cette réunification et souligné l'apport de l'Europe et des Etats-Unis dans ce processus, l'ambassadeur Klaus Peter Schick a décrit le climat dans lequel les élections se sont déroulées dans son pays, et la victoire d'Angela Merkel pour un quatrième mandat, entachée par la montée de la droite nationaliste.

Pour lui, l'entrée au Parlement de la droite nationaliste est certes préoccupante, mais « elle n'est pas la fin du monde non plus ». Entre temps, a-t-il poursuivi, « Angela Merkel restera pour un quatrième mandat et les bonnes relations entre le Congo et l'Allemagne ne seront pas affectées par le scrutin».

La soirée commémorative de l'unification de l'Allemagne fédérale a été agrémentée par un défilé de mode germano-congolaise présentée par une Allemande et un Congolais qui se sont installés à Berlin depuis un certain temps et se sont fait un nom dans le monde de la mode en Europe.