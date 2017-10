Guinée Equatoriale: Mission de prospection commerciale d'une délégation d'hommes d'affaires turcs

La Turquie envisage désormais d'agir dans l'appui aux investissements, le renforcement de l'agriculture, du développement rural, de la gestion des sources d'eau et des petites et moyennes entreprises. Dans ce cadre, la directrice générale, Mariola Bindang Obiang, a précisé que "cette première visite de contact a consisté à s'informer". " Lors d'une prochaine visite, ils auront le temps de nous présenter ce qu'ils veulent exactement faire. Ils ont voulu savoir comment nous fonctionnons avec les entreprises [...] Ils ont montré de l'intérêt à travailler avec nous".

" Il n'y a pas que le secteur du pétrole qui peut être exploité en Guinée équatoriale. Il y a l'agriculture, la pêche et aussi la construction. Des entreprises turques ont déjà réalisé des choses ici et ce serait bien de continuer dans cette dynamique. Nous militons pour un partenariat gagnant-gagnant", a dit le chef de la délégation, Ali Sezen.

