Afrique: Jean-Yves Le Drian en Côte d'Ivoire et au Niger

La défense fait aussi partie de l'agenda de Jean-Yves Le Drian qui visitera le poste de commandement du secteur "centre" de la force G5 Sahel et la mission européenne Eucap Sahel-Niger qui renforce les capacités des formes de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Pour le chef de la diplomatie française, l'"étroitesse" des relations entre Paris et Abidjan appellent les deux capitales à assumer un devenir commun pour le compte de l'Afrique subsaharienne et celui de l'Union européenne (UE). Il rappelle le principal enjeu qui est la sécurité. "Il reste que l'enjeu principal, le premier enjeu de tous, c'est celui de la sécurité. Nous avons ensemble des échanges de confiance totale " a-t-il précisé.

Jean-Yves Le Diran, qui a été fait commandeur de l'ordre national de la Côte d'Ivoire, a souligné une parfaite relation entre Paris et Abidjan. "Il faut dire aussi que les relations entre la France et la Côte d'ivoire sont des relations de grande confiance. Le président Ouattara était à Paris à la fin du mois d'août, le président Macron sera ici à Abidjan à la fin du mois de novembre; j'aurai le plaisir de l'accompagner", a-t-il déclaré.

