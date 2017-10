Sénégal: Coopération entre le pays et l'Académie des Sports de Floride

Le Ministère des Sports du Sénégal et l'Académie des Sports de l'Etat de Floride (Etats Unis) ont posé les bases d'un « partenariat fécond » dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de formation et de certification liée aux sciences à la médecine et à la diplomatie sportive.

Cette volonté a été affichée au cours de l'audience que le ministre sénégalais des Sports monsieur Matar Ba hier, lundi 2 octobre, à Babacar Diagne, ambassadeur du Sénégal aux Etats Unis et Joseph Julius Szlavika , membre du Conseil d'Administration de l'Académie des Sports de Floride ( Etats-unis).

Selon le communiqué qui nous est parvenu et issue de cette rencontre, les deux parties se sont engagées « à œuvrer au développement des échanges d'expériences et d'informations entre les deux structures dans des domaines liés à la pratique sportive, notamment la formation des cadres administratifs et techniques sur le Management, la médecine, les sciences et la diplomatie sportive, entre autre l'économie du sport » « Conscient du manque des ressources humaines indispensables au développement du sport au Sénégal, le Ministre Matar Bâ a beaucoup insisté sur cet aspect dans tous ses échanges avec l'ambassadeur Babacar Diagne et M. Szlavika», reléve le communiqué.

Dans ce cadre, le ministre des sports Matar Bâ a accepté l' invitation de de l'Académie des Sports de l'Etat de la Floride (Etats Unis) l'appelant à venir effectuer « une visite de travail ». « afin de rencontrer les responsables de cette académie qui travaille aujourd'hui avec 83 pays pour approfondir la réflexion. acceptée par ,onsieur qui a surtout salué la perspicacité de l'ambassadeur du Sénégal aux Etats Unis.» Les deux hommes ont, également souligné leur engagement à faire du sport « un facteur d'approfondissement et de développement » des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays.