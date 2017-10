Sénégal: Mise en œuvre du PUDC à Diourbel - Un argument solide pour la réélection de Macky Sall en 2019

Si on continue sur cette lancée, la candidature du président Macky Sall passera comme lettre à la poste, a soutenu Modou Faye, le maire de Touré Mbonde. Selon lui, il y a une vraie révolution dans le monde rural. Et d'ajouter que les maires doivent être renforcés également en moyens pour pouvoir prendre en charge les demandes sociales.

Le maire de Taïba Moustoupha est d'avis que le PUDC peut être déterminant dans sa réélection à condition que ce programme rectifie le tir car il y a un déficit de communication dans sa mise en œuvre. Beaucoup de collectivités locales ne sont pas impliquées dans la mise en œuvre du PUDC. Ibrahima Ndour plaide pour le renforcement de l'hydraulique rurale et l'électrification rurale. Sur 37 villages, il n'y a que 6 qui sont en voie d'être électrifiés. Certes, il reconnait qu'une batteuse à mil, 12 moulins à mil, 12 décortiqueuses, 3 presses à huile, 3 broyeuses, 3 décortiqueuses d'arachide et une machine à café ont été mis à la disposition des populations.

Au niveau de la commune de Ndangalma, dans la seule commune de Ngogom, il y a 19 villages électrifiés, deux forages et du matériel d'allégement des femmes pour le GPF de Bambey sérère, Seo et Niokette. L'eau et l'électrification sont en cours de réalisation. Si les réalisations continuent à ce rythme, selon Baboucar Ndiaye, le maire de la commune de Ngogom, le monde rural va à coup sûr voter en majorité pour le président Macky Sall. Selon lui, il y a un contrôle strict et une accélération des travaux.

En effet, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites dans le département de Bambey. Le PUDC a permis de réaliser 5 km d'adduction d'eau et l'électrification de 7 villages. Sur les 38 Villages et 16 hameaux, il n y a que 5 qui ne sont pas électrifiés. Selon le secrétaire municipal, Ndiamé Dieng, ces réalisations auront un impact positif sur la réélection du président Sall en 2019. A cela vient s'ajouter le matériel d'allégement des travaux des femmes. Il s agit de 4 moulins, une batteuse, 3 presses à huile.

Cependant il y a une certaine disparité entre le département de Diourbel et celui de Bambey où on note beaucoup de réalisations qui, selon les élus locaux, permettront au président Macky Sall de remporter les prochaines élections présidentielles de 2019. Les élus locaux de Diourbel demandent aux responsables du PUDC de rectifier le tir pour une meilleure implication des collectivités locales.

