Sénégal: Année scolaire 2017/2018 - L'ODES promet une rentrée mouvementée si...

Ainsi, de l'avis du Sg de l'ODES, son organisation est stricte en ce qui concerne ses exigences et demandes, notamment «l'application diligente des accords et la prise en charge des autres points inscrits dans le présent préavis et se réserve le droit de dérouler des plans d'action dès l'expiration du délai légale», note le document.

Selon le secrétaire général (Sg) national de l'ODES, Ibrahima Wane, son syndicat exige de l'Etat «le respect du principe de la gestion démocratique du personnel de l'éducation, le respect du Protocole d'accord signée le 17 février 2014 avec les enseignants, et l'ouverture des négociations sérieuses sur le système de motivation et rémunération des agents de l'Etat».

Dans un communiqué datant d'hier qui nous est parvenu, L'ODES, au regard des Conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la législation en vigueur, a réaffirmé au gouvernement sa détermination à faire valoir ses droits en tant qu'organisation syndicale par le dépôt d'un préavis de grevés couvrant la période du 02/10/2017 au 01/10/2018.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.