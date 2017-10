Sénégal: Escroquerie et abus de confiance - Mamadou Guéye écope de 3 mois ferme

Le sénégalo-gambien Mamadou Gueye a été reconnu coupable, hier lundi, d'escroquerie et d'abus de confiance portant sur une somme de 43 millions de F CFA, par le Tribunal de Grande Instance de Dakar.

Un préjudice causé à la dame Fatou Ba. Il a été condamné à 3 mois de prison ferme et appelé à payer une amende de 46 millions de F CFA.

Mamadou Gueye a bien failli réussir son coup. En effet, au courant de l'année 2016, Fatou Ba, épouse d'un ancien garde rapproché de l'ancien président gambien, Yaya Jammeh, dans son intention de vouloir émigrer aux Etats Unis d'Amérique (Usa), a fait appel au prévenu pour réaliser son projet. Coutumier des faits, Mamadou Gueye qui détient, à l'occasion, une nationalité américaine sous un faux nom, s'est emparé de cette affaire.

Ainsi, il demande à la dame de lui verser la somme de 43 millions de F CFA, pour l'achat d'une villa à Atlanta. Car, selon lui, cela va faciliter l'obtention du visa. Ce que la victime fait sans rechigner. Mais une fois la somme versée, le prévenu disparait avec l'argent. Et la demande de visa de la dame a finalement été rejetée. Ne sachant plus à quel saint se vouer, la victime décide de déposer une plainte pour escroquerie et abus de confiance à l'encontre du sieur Mamadou Gueye.

A la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. «Je reconnais avoir encaissé de l'argent de Fatou Ba pour la faire émigré aux Etats Unis », raconte-t-il, l'air sérieux. Dans ses aveux, il s'enfonce d'avantage. Il dit : «elle me versait l'argent par tranche et quand j'ai reçu la totalité de la somme, j'ai coupé toute communication avec elle». «Je regrette ce que j'ai fait car mon intention n'était pas de la nuire et je compte bien rembourser tout l'argent», a soutenu le mis en cause.

Lors de sa plaidoirie, l'avocat de la victime, cette dernière qui a brillé de par son absence, a réclamé le payement de dommages et intérêts en faveur de sa cliente. Il fixe la somme à 50 millions de F CFA. «Nous réclamons cette somme car l'argent qui a été versé au sieur Mamadou Gueye est non remboursable. Elle constitue une garantie à la banque», plaide la robe noire.

Pour le cas du prévenu, son conseil estime que cette affaire n'est qu'un simple dossier d'abus de confiance. «L'acquisition, c'était pour faciliter la demande de visa», défend-il. Ainsi, il a demandé au parquet de disqualifier les faits d'escroquerie en abus de confiance.

Le procureur, quant à lui, a déclaré, dans son réquisitoire, que le prévenu Mamadou Gueye est un «prototype d'escroc». Il a sollicité, contre lui, une peine d'emprisonnement d'un an, sans aucune contestation. Par voie de conséquence, le maitre des poursuites a condamné le prévenu à 3 mois de prison ferme et une amende de 46 millions de F CFA à verser à la dame, pour tout préjudice causé.