Sénégal: Rentrée des classes 2017 - Plus de 1500 élèves dotes de kits scolaires à Mbour

Plus de 1500 élèves de la commune de Mbour ont reçu durant le week-end des kits scolaires comprenant des cahiers, des écritoires, un matériel de géométrie et un cartable remis par le mouvement «Amdem Agir avec Macky pour le développement de Mbour».

Les bénéficiaires restent les élèves les plus méritants à la suite des cours de renforcement entre la mi-août et la mi-septembre 2017. Cette association s'est impliquée dans la mise en œuvre du concept Ubbi tey jang tey et lutter contre l'abandon de l'école, particulièrement à l'élémentaire par certains enfants.

La démarche, selon Cheikh Issa Sall, le président de Amdem et directeur général de l'agence de développement municipal entre dans la voie du développement durable du Sénégal : «Le développement durable du Sénégal ne saurait faire l'économie d'une jeunesse citoyenne bien formée et suffisamment outillée pour affronter la vie de demain».

En ce sens, il considère les actions menées par son mouvement comme une contribution ou un apport à la construction d'un système éducatif fort, capable de répondre aux exigences du Sénégal. En plus, il le voit aussi comme un moyen de lutte contre l'ignorance et la pauvreté.

L'implication d'Amdem dans l'assistance aux élèves et étudiants n'en est pas à son coup d'essai. En 2016, un groupe de 600 élèves avait bénéficié des mêmes privilèges. Pour la présente édition, sur huit sites installés dans les écoles ,Cheikh Demba Niang, Médine, Tafsir Demba Sall, Zone Sonatel, Santhie, Château d'eau et le complexe Franco-arabe "Darou Arham".

Un effectif de 3513 élèves accueillis ont été suivis et à l'issue des évaluations,1500 d'entre eux ont été retenus pour disposer de kits scolaires en plus d'enfants de familles démunies dans le but de leur faciliter une bonne rentrée des classes et un démarrage des cours dès le premier jour de classe.

L'engagement d'équiper des écoliers entre aussi, selon le président de Amdem, dans une dynamique de lutter contre le décrochage ou l'abandon scolaire. Une étude sur les enfants et les jeunes hors du système éducatif au Sénégal menée par l'Usaid (l'agence américaine pour le développement international) en partenariat avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) et le ministère de l'Education nationale enseigne, selon lui, un taux impressionnant et alarmant.

En milieu rural, 21,3 % des enfants scolarisés sont touchés par le phénomène contre 17,8% en milieu urbain. Les garçons détiennent la palme d'abandon ou de décrochage en milieu rural et les filles en tête dans les zones urbaines.