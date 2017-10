Sénégal: Déguerpissement des vendeurs sur l'emprise nord du marché à Sédhiou

Quant aux commerçants installés à l'intérieur du marché, ils ne partagent pas l'avis de leurs voisins arguant qu'ils se sont irrégulièrement établis sur ce site. Du côté de la mairie, l'institution reste ferme sur la question. « C'est une occupation provisoire et révocable et tous doivent au demeurant quitter pour les besoins de travaux d'utilité publique », a indiqué le secrétaire municipal.

Hommes, femmes et certains en âge quelque peu avancé n'écartent pas l'option de s'opposer physiquement à ce projet de l'institution municipale, selon toujours Sidya Faty. « Encore une fois, ce que nous réclamons n'a rien de politique mais nous avons beaucoup d'estime pour le ministre maire et sollicitons son soutien. Mais si par ailleurs la mairie tient à nous faire partir, ils marcheront sur nos cadavres pour y arriver », menacent-il avec force.

Sidya Faty, le porte-parole du jour a expliqué que « ce sont des responsables de familles qui déploient leur énergie pour gagner dignement leur vie. Nous de la rue El Malick sommes plus d'une centaine de personnes et ne sommes pas prêts à quitter les lieux. Nous avons investi nos ressources ici pour gagner notre vie. Nous sommes par ailleurs convaincus que le maire Abdoulaye Diop n'a pas cette information nous mettant dans la précarité et nous implorons son soutien pour renoncer à ce projet ».

