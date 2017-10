Maroc: 20 militants et responsables du mouvement Hirak devant la justice

Le Maroc souffre de corruption et les projets sont très souvent freinés par une bureaucratie lente et lourde.

Les activistes d'Al-Hoceima réclament la possibilité de consulter les deux rapports avant d'émettre un avis. « Personne n'a vu ces rapports et on ne sait pas s'ils évoquent les raisons pour lesquelles les projets n'ont pas été exécutés » proteste Mohamad Zayani, un avocat du Hirak.

Les conclusions remises au roi marocain par les ministres de l'Intérieur et celui des Finances portent sur le programme de développement dédié à la ville d'Al-Hoceïma, souligne le cabinet royal. Dans les conclusions, il est reconnu qu'il y a eu du retard et même parfois une non-exécution des projets.

A l'époque, Nasser Zefzafi et 50 autres militants considérés comme étant les têtes pensantes du Hirak avaient été arrêtés et transférés à Casablanca. L'instruction s'est terminée à la fin du mois d'août.

Ce mouvement de contestation, qui secoue la région du Rif, au nord du royaume depuis près d'un an, réclame plus de développement, plus d'investissements pour la région.

