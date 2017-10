Sénégal: Volley féminin - Les Lionnes fourbissent leurs armes

Les Lionnes du volley Ball sont sur la dernière ligne qui mène aux 18e championnats d'Afrique qui se déroulent du 7 au 14 octobre prochain à Yaoundé (Cameroun).

Une compétition dont le principal enjeux sera la qualification, pour les deux finalistes, aux championnats du Monde, prévus du 29 septembre au 20 octobre 2018 au Japon. «Ce sont mes moyens de préparation qui tardent à suivre. Contrairement au Cameroun qui s'est préparé au Brési ou encore le Botswana un des outsiders qui est actuelllement au Kenya.

Dans de telles compétitions, il est bien d'avoir des sparring parteners et quelques matchs amicaux mais nous ne l'avons pas. Nous espérons cependant que cela va aller », indique l'entraineur national Amadou Séne. Le techniciens pense surement s'appuyer sur la qualité de son groupe dont la plupart évolue dans les ligues européennes ou asiatiques.

Fatou Niane Ndiouck actuel détentrice de la Supercoupe de Corée et par aiulleurs capitaine des Lionnes mesure sans doute l'enjeu de la compétition africaine. « Cela va être très sérrées parce que c'est une compétition qui va regrouper 14 équipes. On va jouer beaucoup de matchs et avec beaucoup de fatigue. Je pense que l'équipe du Sénégal s'est bien préparée parce que nous étions dans nos clubs.

J'ai confiance et on fera notre maximum sur le terrain pour que notre objectif se réalise », promet-elle sur Rsi. Il faut signaler qu'après 17 édition, le volley sénégalais présente un palmarés vierge en médailles et ne sont jamais parvenues à accéder à une place de finaliste.

Les Lionnes ont toutefouis affectuer une nette progresssion lors de leurs quatre derniéres participation avec une quatriéme place e, 2009, 2011, 2013 et enfin en 2015 lors du dernier championnat d'Afrique de volley-ball qui s'était déroulé à Nairobi au Kenya. C'est le Cameroun qui leur avait ravi une place au podium en les dominant dans la petite finale.