Sénégal: Serigne Mahdi Ibrahima Niasse réclame des honneurs pour Wade à Kaolack

Outre le Sénégal, Serigne Mahdi Ibrahima Niasse a aussi indiqué que ces honneurs pourraient même survoler nos frontières, compte tenu de la dimension de l'homme et l'esprit africaniste qu'il a toujours incarné et mis en avant dans sa politique continentale.

Même, en marge d'une appréciation à la limite politique, le marabout de Médina Baye trouve que Wade mérite une telle distinction et de tels honneurs, compte tenu des efforts considérables qu'il a su consentir lors de son magistère à la tête du pays et sur l'ensemble des domaines d'intervention et autres volets socio-économiques. Comme celui de la santé où sa femme et lui ont réussi d'importants projets au sein des différentes collectivités.

