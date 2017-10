Sénégal: 10 finalistes du Prix Découvertes Rfi 2017 - Sarro et Omg, ambassadeurs du pays

Sur la liste des 10 finalistes du Prix Découvertes RFI, une sélection dévoilée hier, lundi 2 octobre, sur le site de Radio France Internationale, le Sénégal est cité à deux reprises, représenté qu'il sera par deux artistes de chez nous : Sarro et OMG. Sarro comme Omar Sarr, du nom de cet auteur, compositeur, interprète et guitariste, entre l'afro-folk et le jazz, qui a récemment représenté le Sénégal à la 2ème édition du Woomaf (World music and african art festival).

Le Festival international des musiques du monde et des arts d'Afrique, qui s'est achevée ce 30 septembre à Tanger au Maroc. Avec, dans le rôle de la marraine, la chanteuse Maréma («Femme d'affaires»), elle-même lauréate du Prix Découvertes RFI en 2014.

OMG, Oumy Guèye à l'état-civil, ou l'autre finaliste de cette édition 2017, est une artiste-rappeuse du label DD Records, avec lequel elle a lancé en 2013 son single «Hey girl».

Si le vote du public est ouvert jusqu'au 29 octobre prochain, les finalistes vont tout de même devoir convaincre le jury, qui devrait voter le 9 novembre. Un jury présidé cette année par le chanteur français d'origine congolaise Singuila, l'un des coaches de The Voice Afrique francophone, aussi connu pour avoir collaboré avec des artistes comme Lokua Kanza, Papa Wemba ou encore Mory Kanté, et que l'on présente aujourd'hui comme «l'un des paroliers majeurs de la scène R'n'b».

Quant au Prix Découvertes RFI lui-même, disons que c'est tout simplement une institution qui, «depuis 1981», «met en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain».

Certains grands noms de la musique en Afrique sont justement passés par là : Tiken Jah Fakoly, Amadou et Mariam, Rokia Traoré, et quelqu'un comme Didier Awadi, Prix Découvertes RFI en 2003.

Le lauréat ou la lauréate de cette édition 2017 succèdera donc à l'artiste guinéen Soul Bang's, dont on dit que c'est «la nouvelle star du R'n'B mandingue», et RFI, avec la bénédiction de ses partenaires, s'engage d'ores et déjà à lui offrir «un soutien professionnel et une exposition médiatique».

Les 10 finalistes du Prix Découvertes RFI

Ayôdélé - Bénin Willy Baby - Togo M'bouillé Koité - Mali Lab'l - CamerounHans Nayna - Île Maurice OMG - Sénégal Prince Mo - TogoSarro - Sénégal SO-S Def - Guinée Ami Yerewolo - Mali