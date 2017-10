Sénégal: L'AFR100 cible 100 millions d'hectares de terre dégradées d'ici 2030

«Restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030». C'est l'objectif que s'est fixée l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains (AFR100), dont les représentants de 24 pays africains membres partenaires se sont réunis les 26 et 27 septembre dernier.

C'est lors d'une conférence organisée à Niamey au Niger pour «réaffirmer leur engagement en faveur de la réhabilitation des paysages dégradés et de l'amélioration des moyens de subsistance en Afrique».

Dans un communiqué qui nous est parvenue hier, les représentants des pays membres de l'AFR100 ont établi leur plan d'action pour «le passage à l'action, et ont partagé des outils pratiques et concrets pour faire démarrer, avec les communautés locales, les activités de restauration». A en croire la source, le Niger est déjà sur la bonne voie, car le pays a enregistré «à son actif, 5 millions d'hectares de terres restaurées selon une technique dite de Régénération Naturelle Assistée».

A cette même occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable du Niger, Almoustapha Gaba a souligné que la restauration est un point d'importance capitale pour la résilience de nos communautés. Il estime que pour son pays, «le Défi de Bonn, traduit par l'initiative AFR100, est une très grande ambition, mais réalisable».

Par ailleurs les représentants des pays membres de l'AFR100 qui ont pris part à la rencontre au Niger expliquent, dans le document, que la théorie de la restauration des paysages forestiers ne s'accentue pas seulement sur la protection de la nature car, selon eux, elle prend également en compte l'épanouissement des populations. «Pour l'Afrique, la restauration des paysages est une occasion de générer de nouveaux revenus, d'améliorer les moyens de subsistance des populations, de renforcer la sécurité alimentaire et de construire une véritable capacité de résilience, particulièrement contre les effets du réchauffement climatique tels qu'ils s'observent au Sahel», ont-t-ils déclaré.

Par conséquent, cet engagement fait de l'Afrique «le leader mondial dans la restauration des paysages forestiers ». En ce sens que «L'AFR100, en plus de s'ajouter aux engagements de développement durable et de restauration de chaque pays, contribue à la réalisation d'objectifs mondiaux comme le Défi de Bonn, les Objectifs de Développement Durable et la Déclaration de New York sur les Forêts.

L'initiative complète également des projets régionaux comme l'Initiative africaine pour des paysages résilients (African Résilient Landscapes Initiative, ARLI), l'ALAP (African Landscapes Action Plan) et L'Initiative africaine de la grande muraille verte (IAGMV)», informe le document. Ce qui fait dire à Horst Freiberg, Directeur de Division au Gouvernement Fédéral Allemand pour l'Environnement, la Conservation de la Nature et la Sécurité Nucléaire, que «l'Initiative AFR100 est un sursaut pour soutenir et mettre en œuvre cet objectif mondial à un niveau régional».