Sénégal: Une rentrée scolaire 2017-2018 paisible et bien organisée - Les vœux de Macky aux acteurs de l'éducation

Le chef de l'Etat Macky Sall en appelle à une rentrée scolaire 2017-2018 «paisible et bien organisée».

Présidant la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République, hier lundi, Macky Sall a adressé ces vœux à l'ensemble des enseignants, des étudiants et des élèves, y compris le personnel administratif et technique et les parents d'élèves.

Par la même occasion, il a annoncé le prix du kilogramme d'arachide qui devra rester à un niveau rémunérateur pour bien-être des producteurs et l'inauguration sous peu des travaux du Ranch de Dolly «new look».

«Une rentrée paisible, une rentrée bien organisée». Ce sont les vœux du président de la République, Macky Sall, exprimé à quelques heures de l'ouverture officielle des classe prévue demain mercredi 04 octobre 2017 à 08h pour le personnel enseignant et le lundi 09 octobre 2017 à 08h pour les élèves.

«Au moment où nous nous acheminons vers la rentrée scolaire et universitaire, je voudrais saisir l'occasion pour adresser mes vœux à l'ensemble des enseignants, des étudiants et des élèves, mais aussi au personnel administratif et technique, aux parents d'élèves pour vivre une rentrée paisible, une rentrée bien organisée», a dit le chef de l'Etat dans l'APS hier, lundi 2 octobre, lors de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs au palis de l'avenue Room.

Déjà mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, Macky Sall a demandé au gouvernement d'«assurer, sur l'ensemble du territoire national, le bon déroulement de la rentrée scolaire et universitaire 2017- 2018» et de veiller «à l'amélioration continue du cadre de vie des écoles et universités, de même qu'à l'adaptation progressive des dispositifs d'enseignement aux outils numériques modernes». Non sans rappeler «l'importance primordiale qu'il accorde à l'éducation, à la formation, à la recherche et à l'innovation dans le cadre du PSE (Plan Sénégal émergent)».

Le prix du Kg d'arachide restera à un niveau rémunérateur

L'autre information à retenir de cette solennité, c'est le prix du kilogramme d'arachide qui devra rester à un niveau rémunérateur. «Cette année, nous rendons grâce encore une fois à Dieu de nous avoir gratifié d'un hivernage globalement positif. J'ai déjà donné des instructions au gouvernement pour fixer sans délai le prix du kilogramme d'arachide qui devra rester à un niveau rémunérateur pour bien-être des producteurs», a-t-il assuré.

Un dispositif de veille et d'alerte contre les feux de brousse

La lutte contre les feux de brousse, avec la mise en place prochaine d'un dispositif de veille et d'alerte était aussi au menu. «Mais une année pluvieuse vous expose davantage à ce redoutable fléau que sont les feux de brousse. J'interpelle toute la population à prendre conscience de ces effets dévastateurs sur l'élevage et sur l'écosystème. J'invite les ministres de l'Elevage et de l'Environnement à prendre déjà toutes les mesures nécessaires de précaution et d'intervention pour y faire face. Il s'agira de mettre l'accent sur les points suivants: sensibilisation, redynamisation des comités de lutte contre les feux de brousse, pare-feu, etc. Ce dispositif de veille et d'alerte préparera l'intervention des unités de lutte qui devront en permanence garder une posture opérationnelle», a lancé le président Sall.

Inauguration des travaux de modernisation du ranch de Dolly

D'ailleurs, le Ranch de Dolly (département de Linguère) dont les travaux de rénovation sont presqu'à terme sera bientôt inauguré. «La plus grande attention sera apportée au ranch de Dolly, importante réserve fourragère mais également zone de stabulation par excellence. J'aurai très bientôt le plaisir d'inaugurer les travaux de modernisation du Ranch de Dolly qui sont aujourd'hui presque achevés», a-t-il annoncé.