Sénégal: Education et récupération des jeunes désœuvrés - Le rôle du Daara de Serigne Sidy Alkhourane magnifié à Diaksao

C'est une jeunesse très reconnaissante qui s'est adressée au marabout Serigne Sidy Alkhourane, lors de sa traditionnelle manifestation religieuse organisée à chaque lendemain d'Achoura dans son fief à Diacksao.

Ce quartier de la banlieue dakaroise réputé par sa jeunesse désœuvrée est entrain de changer grâce à l'intervention du marabout qui se charge, à travers un programme qu'il a mis en place, de récupérer des jeunes sans avenir pour les orienter. Ce sont des témoignages qui se succèdent. «N'eut été le marabout, on serait là en prison ou dans la rue entrain d'agresser. Mais c'est lui qui nous a récupéré pour nous orienter dans le doit chemin», a laissé entendre un jeune.

Pour une maman de la localité, c'est une aubaine de cohabiter avec le marabout qui a installé un grand daara dans le quartier.

«Son daara a permis aussi de maintenir les enfants qui sont oisifs. Vous savez, dans cette zone, avec la pauvreté et les maisons inondées et abandonnées, on trouve du tout. Mais, grâce à Serigne Sidy Alkhrourane, beaucoup de jeunes désœuvrés du quartier ont retrouvé le doit chemin. Il mérite l'appui de l'Etat».

C'est la mairesse de la commune qui vient faire le plaidoyer: «c'est un homme qui mérite d'être soutenu. Nous de l'institution municipale allons le soutenir et nous demandons au président Macky Sall de faire autant. C'est un homme qui contribue beaucoup à l'éducation de nos enfants. Et il le fait avec désintéressement, donc c'est à l'autorité de voir son travail et de l'appuyer pour son daara».

Prenant la parole, le marabout a prié pour une année musulmane nouvelle plein de bonheur et de santé. Il a recommandé à chaque personne de donner une miche de pain comme aumône pour conjurer les mauvais sorts pour toute l'année.