Niger: A Niamey, le ministre Le Drian visite un centre de commandement du G5-Sahel

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, poursuit sa visite au Niger. Il a déjeuné ce mardi avec le président Mahamadou Issoufou.

Un voyage autour de deux thématiques : la sécurité et l'immigration clandestine.

Dans la matinée, ce mardi, Jean-Yves Le Drian s'est rendu au poste de commandement de la zone centre de la force conjointe du G5-Sahel. Les locaux ne sont pas encore équipés, les travaux ont pris quelques semaines de retard, mais tout sera prêt pour la prochaine opération programmée fin octobre.

Le matériel commandé, notamment par la Direction de coopération de sécurité et de défense (DCSD), sera installé dans quelques jours, nous dit-on. A terme, 35 officiers et sous-officiers maliens, burkinabè et nigériens travailleront de concert à Niamey afin de mener des opérations régionales.

Lutte contre les flux migratoires

Autre sujet, la lutte contre les trafics et l'immigration clandestine. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est rendu dans les locaux de la mission européenne de police, Eucap Sahel Niger, à Niamey. Depuis deux ans, en plus de ces missions de formation, Eucap participe à la lutte contre les flux migratoires.

Le Niger est au confluent de plusieurs routes migratoires, le plus souvent historiques. Un officier explique que le flux d'arrivées à Agadez est passé de 5 000 migrants par mois à 2 500-3 000 depuis la fin 2016.

La raison : la pression des autorités et la fermeture de la frontière libyenne par des milices. Mais les circuits se reconfigurent avec de nouveaux points de départ alors que des routes de contournement apparaissent plus à l'Est.