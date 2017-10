Sénégal: L'innovation, la clé pour soutenir la transformation de l'Afrique

Investir dans l'innovation est essentiel si les nouvelles industries africaines, en particulier dans le secteur des Technologies de l'information et de la communication (TIC), jouent le rôle crucial de promouvoir la transformation structurelle du continent, déclare ce lundi, Mme Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Prenant la parole lors du 3ème Forum Investir en Afrique (IAF), également connu sous le nom de Forum Chine-Afrique, qui a ouvert ce lundi, à Dakar sous le thème «L'Afrique brûle les étapes grâce à l'innovation», Vera Songwe dit que l'Afrique brûle déjà les étapes dans de nombreux domaines, mais fait savoir que cela exige un leadership et de la persistance.

Le commerce, les TIC et une industrialisation intelligente qui tienne compte du climat, dit-elle, sont quelques domaines qui démontrent que l'Afrique brûle les étapes grâce à l'innovation avec le soutien de la CEA par divers moyens, en particulier dans la formulation de politiques de soutien et le renforcement des capacités.

Pour ce qui est de l'accord de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) qui cherche à créer un marché continental unique pour les biens et services, à favoriser la libre circulation des hommes et femmes d'affaires et des investissements et à développer le commerce intra-africain, Vera Songwe indique que l'Afrique œuvre à créer un système de gouvernance autour des marchés dans le but de favoriser et renforcer le commerce.