Afrique: HYATT espère doubler le nombre d'hôtels en Afrique d'ici 2020

«Les possibilités de développement pour Hyatt en Afrique sont considérables, et nous pouvons entrevoir l'énorme potentiel que représente la région. Cette expansion renforce notre engagement à développer notre portefeuille en Afrique», a déclaré Peter Penev, Vice-président chargé des acquisitions et du développement du groupe Hyatt.

Selon un communiqué, Hyatt a fait de l'Afrique de l'Est l'une de ses principales zones cibles à court terme, puisque la région dispose d'infrastructures qui bénéficient d'investissements continus de la part des gouvernements, d'une classe moyenne en pleine expansion et d'une stabilité qui jouit d'une reconnaissance internationale, tout cela ayant contribué à une croissance de 11 % du tourisme en Afrique subsaharienne au cours de la dernière année.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.