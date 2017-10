Angola: Le pays partage déjà des données sismiques sur le réseau mondial d'information

Luanda — La République d'Angola partage déjà et officiellement, depuis début octobre 2017, des informations et des données sur les événements sismiques enregistrés sur son territoire.

Ces informations et données sont partagées sur le réseau mondial d'informations sismiques depuis la station de Kapanda, située dans la province de Malanje (nord), a confirmé mardi à l'Angop, à Luanda, le directeur de l'Institut National de Météorologie et Géophysique, (INAMET), Domingos José do Nascimento.

Selon le directeur, après l'expertise effectuée en septembre 2017 aux quatre stations sismiques du pays, dont trois sous gestion directe de l'INAMET, l'on avait commencé à envoyer des données à l'"International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI).

Le processus a commencé par le registre dudit organisme, et l'installation, au siège de l'INAMET à Luanda, d'un programme qui permet la distribution d'information.

Les données sont ensuite transmises à un concentrateur installé dans la capitale du pays, et cet appareil informatique, en recevant les messages, les partages automatiquement avec le réseau mondial contrôlé par l'IASPEI.