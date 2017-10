Angola: Gouverner Luanda est difficile mais possible

Luanda — Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'Etat, Adão de Almeida, considère la gouvernance de Luanda comme complexe et difficile mais possible, avec la participation de tous.

La remise et reprise au GPL

Intervenant mercredi au siège du gouvernorat provincial de Luanda (GPL) lors de la présentation du gouverneur provincial Adriano Mendes de Carvalho, il a défendu le dialogue permanent entre les gouvernants et les gouvernés.

Le ministre a affirmé que la province de Luanda avait des particularités, telles qu'une forte croissance démographique, avec l'arrivée régulière des citoyens d'autres régions du pays à la capitale, et une croissance désordonnée des villes.

Adão de Almeida a également cité l'occupation illégale de terrains, la vente ambulante, ainsi que le problème d'assainissement de base comme d'autres particularités de la province de Luanda.

"Il faut imposer la discipline et l'autorité à Luanda et, par conséquent, écouter directement les citoyens, cela veut dire que l'élément clé doit être le dialogue et le suivi des directives de gouverner avec le citoyen", a-t-il averti.

Il a rappelé que le besoin actuel réside dans l'attention des municipalités afin de répondre aux besoins des communautés.