Burkina Faso: Un Forum National pour diagnostiquer la situation sécuritaire

Ce forum qui réunira plus de 500 personnes va se décliner selon Simon Compaoré en un pré-forum les 5 et 6 octobre 2017.

En outre le premier responsable de la sécurité a fait savoir que le forum sera organisé autour de trois axes thématiques dont l'identification des défis, menaces et besoins de sécurité, l'état des lieux de la mise en œuvre des politiques de sécurité et les perspectives et recommandations.

Il s'agit de la définition d'un cadre institutionnel clair sur la mise en place d'un système de sécurité, du renforcement de la gestion des institutions sécuritaires et la constitution des forces de sécurité compétentes et professionnalisées.

« Soucieux d'assurer la sécurité à ses citoyens, conformément aux prescriptions de notre constitution, l'Etat Burkinabé a opté d'entamer une réforme profonde qui permettra de garantir la paix et la sécurité nécessaires au développement économique et social du Burkina », a-t-il précisé.

